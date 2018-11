"Este un eveniment national - Catedrala Neamului, Catedrala Romaniei, in an centenar", a declarat premierul Dancila, la plecarea de la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului.



Totodata, intrebata ce inseamna realizarea acestui proiect, premierul a raspuns: "Realizarea romanilor si a Romaniei, un proiect, un monument cu care ne putem mandri. Si cred ca aceasta mandrie nu este a mea ca si prim-ministru, este mandria pe care trebuie sa o poarte in suflet orice roman".