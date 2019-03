Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR inregistreaza scaderi minore pe jumatate din scadente in sedinta de astazi, in timp ce restul isi pastreaza cotatia din ziua precedenta. Aflati din materialul acesta cu a evoluat ROBOR la 3 luni, indicele in functie de care se...

- Guvernul va aproba, in sedinta de marti, modificarea programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, astfel incat sa devina "mai dinamic si mai atractiv", pentru a incuraja achizitionarea de "autoturisme nepoluante si eficiente energetic", a anuntat premierul Viorica Dancila. "Guvernul…

- Indicele ROBOR inregistreaza cresteri minore pe toate scadentele, ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, fiind una dintre ele.

- Guvernul a schimbat ordonanța de modificare a legilor justiției, dupa consultarile premierului Viorica Dancila cu magistrații din CSM, precum și ale ministrului cu procurorii din Consiliu. Ministrul Tudorel Toader a prezentat marți cele cinci modificari și a spus ca CSM a dat aviz negativ pe intreg…

- Indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei ale populației, a crescut joi 3,28%, cel mai mare nivel din ultimele trei luni și jumatate, in vreme ce leul s-a depreciat in fața euro pana la 4,7559 lei, potrivit datelor oficiale prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei…

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri bugetul de stat pe acest an, a anuntat, la inceputul reuniunii, premierul Viorica Dancila. "Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Acesta a fost dezbătut de toate părţile relevante, iar pilonii principali sunt sănătate,…

- Sedinta coalitiei de guvernare s-a incheiat, luni seara, iar discutiile privind bugetul de stat pe 2019 vor continua si in zilele urmatoare. Sedinta a durat aproximativ trei ore iar, la final, premierul Viorica Dancila si presedintii celor doua Camere, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, nu au…

- Indicele ROBOR inregistreaza cresteri minore pe toate scadentele in sedinta de astazi, 4 februarie, inclusiv ROBOR la 3 luni, indicele in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara,...