Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca PSD are sustinerea ALDE la votul privind functia de presedinte al Camerei Deputatilor.



Premierul a avut la Parlament intalniri cu reprezentantii ALDE si cu grupul PSD pe aceasta tema.



"Nu am discutat despre iesirea de la guvernare a ALDE. Am discutat despre votul de astazi de la Camera Deputatilor. Pentru noi este foarte important, o sa vedem rezultatul dupa vot. Suntem in alianta (cu ALDE - n.r.) si sigur ca ne va sustine", a precizat Dancila.



Ea a mai spus ca nu a discutat cu cei de la PRO Romania.

…