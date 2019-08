Dăncilă, la întrevederea cu reprezentanţii Confederaţiei Patronatului: Vreau să fiţi parte activă în elaborarea politicilor publice Potrivit sursei citate, premierul a subliniat deschiderea Guvernului pentru un parteneriat cu reprezentantii patronatelor, in vederea stimularii investitiilor si pentru asigurarea unui mediu economic dinamic, concurential, care sa aduca bunastare. 'Imi doresc sa dezvoltam un dialog aplicat si pragmatic cu mediul de afaceri si vreau sa fiti parte activa in elaborarea politicilor publice. Prin eforturile pe care le depunem zilnic la nivelul Guvernului si bazandu-ne pe experienta si implicarea dumneavoastra, putem construi un cadru de business care sa aduca plusvaloare in economie, prin implementarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

