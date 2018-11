Stiri pe aceeasi tema

- Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de tragedia de la Colectiv, spune premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj adresat in ziua in care se implinesc 3 ani de la incendiul din clubul bucurestean in urma caruia si-au pierdut viata 64 de tineri. ‘Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii…

- Membrii societații civile din componența Consiliului Economic și Social (CES) anunța ca i-au in calcul contestarea in justiție a deciziei premierului Viorica Dancila de a resturctura componența CES:”Societatea civila din CES, mazilita de premier la inițiativa ministrului Lia Olguța Vasilescu…

- Felicitari pentru ca a avut curajul de a spune adevarul despre Romania in fața intregii lumi - asta crede șeful PSD Neamț, Ionel Arsene, ca merita Viorica Dancila dupa dezbaterea din Parlamentul European. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul…

- Un nou proiect al legii pensiilor va fi promovat in perioada imediat urmatoare, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, luni, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. "Societatea românească are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de înţelepciunea,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, in Parlament, intrebat de viitoarea remaniere anunțata de PSD, ca el și-a atins „la zi, la virgula” masurile din programul de guvernare.„E o intrebare la care eu nu am raspuns, pentru ca nu eu stabilesc daca raman in minister sau nu raman…

- Mai multe organizatii neguvernamentale au solicitat luni premierului Viorica Dancila elaborarea unei ordonante de urgenta pentru introducerea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) la referendumul pentru modificarea Constitutiei.

- Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, se va intalni joi cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si ulterior cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, la sediul ministerului. Acesta va avea o intrevedere la Cluj-Napoca si cu comisarul european Corina Cretu.