Dăncilă: La început, mulţi îmi spuneau "după şase luni vei pleca acasă". Nu m-am clintit niciun minut şi nu am să mă clintesc "Exista o politica de denigrare a Guvernului pentru ca atunci cand nu ai proiecte, nu ai argumente, vii si critici, vii si jignesti. Dar ce ajuta Romania si ce ii ajuta pe romani toate jignirile acestea, toata aceasta lipsa de respect pentru institutii ale statului? De ce vor unii sa slabeasca institutiile statului, de ce denigreaza institutiile statului? Poate sunt ministere, sunt institutii in care functionari nu isi fac datoria, aceia sa plece acasa. Dar nu putem vorbi de o institutie a statului si sa o ducem in derizoriu. De ce vor sa slabeasca statul roman? De ce atunci cand se face o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- „Putem sa facem mult mai multe lucruri pentru romani. Iubim romanii, iubim oamenii, vrem sa mergem in mijlocul lor, iar impreuna sa contruim Romania pe care ne-o dorim”, a spus, vineri, la Constanța, Viorica Dancila. „Nu a fost județ in care sa nu luptam impreuna. Chiar daca colegii mei poate…

- Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul posibil,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul…

- Reactii dupa sedinta CSAT Foto arhiva Dupa sedinta de marti a CSAT, presedintele Klaus Iohannis a cerut, din nou, abrogarea modificarilor aduse legilor justitiei si a solicitat Guvernului ca, pâna la finalul lunii august, sa vina cu masuri, norme si proceduri de reactie rapida si de coordonare…

- 'Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a prezentat astazi cifra romanilor aflati peste hotare. Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca strategia in relatia cu diaspora si vecinatatea imediata. Statul…

- Turcan spune insa ca actualul premier va avea ocazia sa raspunda mai multor intrebari vizand grupurile de interese care paraziteaza Guvernul, institutiile statului si resursele publice, banii luati de la primarii, ratele mai mari la banci si brutalitatea cu care au fost reprimate protestele din 10 august.…

- ”La europarlamentare a avut loc un meci amical in care opoziția caștiga batand cu 5-0 Anglia. Astazi a avut loc un meci real pentru campionatul european, sigur, in care PSD-ul a caștigat cu 1 la 0. Acest 1 la 0 face cat 10 la 0 in cazul unui meci amical. In cadrul acestui meci care prin iresponsabilitatea…