- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca la finalul acestei saptamani vor fi anuntati candidatii selectati in perspectiva atribuirii contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea Autostrazii Ploiesti Comarnic Brasov.

- Premierul Viorica Dancila discuta la Guvern cu liderii USR pe tema ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale, potrivit unor surse politice. Tudorel Toader a fost si el chemat la intalnire.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata la Antena 3, ca in cazul in care nu vor fi finalizati 100 de kilometri de autostrada pana la incheierea acestui an, atunci seful CNAIR va fi demis. „Am vazut ca infrastructura e principala preocupare a multora si este firesca. Dupa 30 de ani este normal…

- "Presedintele Romaniei a reiterat sustinerea pentru acest proiect, precizand ca este nevoie de responsabilitate si de asumarea unor termene clare de catre Guvern in vederea realizarii acestei investitii, care reprezinta o prioritate nationala. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca licitatia pentru autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, iar in termen de 30 de zile investitorii straini si romani vor putea depune ofertele.Tipul licitatiei va fi selectia competitiva a adaugat prim-ministrul.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca va solicita fonduri europene in valoare de peste 1,3 miliarde euro, fara TVA pentru finantarea Centurii Capitalei, cererea urmand sa fie trimisa luni Comisiei Europene.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern in care se va discuta despre noua lege a pensiilor si ca valoarea punctului de pensie va creste gradual la 1.265 de lei in anul 2019, la 1.775 de lei in anul 2020 si apoi la 1.875 de lei in anul 2021.

- Premierul Viorica Dancila da apa la moara adepților "noaptea ca hoții" și o numește, în miez de noapte, pe Cornelia Nagy în functia de presedinte al Oficiului National pentru Achizitii Centralizate.