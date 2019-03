Dancila, la Bruxelles: femeile pot fi lideri intelepti si carismatici

Stiri pe aceeasi tema

- Romania susține egalitatea de șanse dintre femei și barbați in societate și la locul de munca. A transmis premierul Viorica Dancila la Conferința "Nascute sa fie lideri", organizata la Bruxelles de Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

- Consiliul Uniunii Europene a inchis aproape 50 de dosare sub Presedintia Romaniei pana in prezent, mai multe decat in timpul primelor doua luni ale mandatului Austriei, aceasta performanta fiind meritul aparatului tehnic al reprezentantei Romaniei la Bruxelles si al expertilor ministeriali, sustine…

- Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene depune toate eforturile necesare incheierii dosarelor-cheie aflate pe agenda Uniunii Europene. Unul dintre aceste dosare este propunerea de Directiva privind Dreptul de autor in Piața Unica Digitala, a carei negociere complexa dureaza de trei ani. Miercuri…

- Aflata la Strasbourg, impreuna cu ministrii din Executivul pe care il conduce, Viorica Dancila urmeaza sa prezinte in Parlamentul European, in cadrul unei sesiuni plenare ce va avea loc marti, prioritatile presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene. Conform programului anuntat de Guvernul roman,…