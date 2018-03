Stiri pe aceeasi tema

- "Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun - n.r.). De ce as spune nu? Da, (Irina Tanase – n.r.) a venit la congres. Mi se pare un act de normalitate. Nu neg faptul ca ca o cunosc pe domnisoara Tanase. O cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fata deosebita", a declarat la Antena 3 Viorica Dancila.…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste astazi, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de maine. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa isi incerce sansa pentru functiile de conducere, transmite…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes, pe care Viorica Dancila a acuzat-o, dupa numeroase critici la adresa PSD, ca are legaturi cu George Soros si ca propria tara a vrut sa-i ridice imunitatea, afirma, intr-un interviu acordat Digi24, ca Viorica Dancila este „premierul de paie” al lui Liviu Dragnea. …

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament, cu presedintii celor doua Camere…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca nu e normal sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei privind raportul despre Directia Nationala Anticoruptie inainte de prezentare, pentru ca nu vrea sa existe suspiciuni ca ar putea interveni in raport. "Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata…

- In spatiul public au aparut mai multe zvonuri legate de viitorul premieurlui Viorica Dancila. S-a speculat ca in viitorul congres aceasta ar putea prelua a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. Seful PSD, Liviu Dragnea neaga ferm aceste zvonuri si spune ca nu se va lua o asemenea hotarare.Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie. Presedintele a spus ca premierul Dancila i-a relatat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca vrea sa extinda "dimensiunea europeana" in ceea ce priveste actul de guvernare, o atentie deosebita urmand sa fie acordata "parteneriatelor strategice ale Romaniei", in special celui cu SUA. "In ce priveste…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la presedintele PSD,…

- Viorica Dancila și-a facut o schimbare de look. Premierul desemnat a aparut la declarații, alaturi de Liviu Dragnea, cu o noua coafura, diferita de cea pe care a avut-o in ultimii ani. Viorica Dancila și-a schimbat coafura, dupa ce a fost desemnata premier, urmand sa devina prima femeie care deține…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Premierul desemnat Viorica Dancila a asigurat fara niciun fel de ezitare ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a afirmat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica…

- Romanii se afla, din nou, in situația de a suporta, din pacate, dorința nociva a șefului PSD Liviu Dragnea de a controla actul de guvernare printr-un executant fidel, in persoana Vioricai Dancila. Fara expertiza și fara alte argumente care ar fi facut-o eligibila in ochii romanilor, Viorica Dancila…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, in care s-a decis nominalizarea Vioricai Dancila, pentru a conduce Executivul, ca viitorul premier sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet. „Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…