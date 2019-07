Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a discutat miercuri la telefon cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Interne si Externe, dar si a vicepremierului pentru parteneriate strategice, au...

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, în Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul României, Viorica Dancila. Potrivit lui Carmen Dan, evaluarea miniștrilor începuta de premier este una normala și fireasca, transmite Mediafax.„Cred…

- ​​DNA investigheaza modul în care s-a desfasurat votul din diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai, când mii de români au stat ore în șir la cozi în fața secțiilor, iar mulți dintre ei nu au putut vota. Parchetul General a confirmat, la solicitarea…

- Klaus Iohannis a cerut demiterea miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan dupa modul de desfașurare al alegerilor 2019. ”Trebuie sa existe și urmari politice. Trebuie sa plateasca cu funcția! Solicit demiterea ministrului de Externe și Interne, imediat insemnand imediat!”, a zis Klaus Iohannis.

- Premierul Viorica Dancila are inca rezerve sa vina in Parlament cu restructurarea Guvernului, in timp ce PSD nu vrea sa propuna alți miniștri la Justiție, Fonduri europene și Romanii de pretutindeni, au relatat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Premierul Viorica Dancila nu exclude…