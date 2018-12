Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer confirma numirea in functia de consilier onorific. ”Buna seara, dragi romani. Ma simit onorat si mandru sa ma alatur, in calitate de consilier onorific neremunerat, echipei condusa de Premierul Viorica Dancila. Imi voi folosi toata experienta acumulata, atat in functia de secretar…

- Ilan Laufer a reacționat dur, dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea omului de afaceri in funcția de ministru al Dezvoltarii. Laufer considera ca președintele Iohannis a comis un act de antisemitism prin refuz și a anunțat ca va face plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.…

- In cadrul unei conferințe de presa, ținuta marți seara, Ilan Laufer – propus de PSD pentru a ocupa fotoliul de ministru al Dezvoltarii – a susținut ca refuzul președintelui pentru ca el sa ocupe funcția ministru al Dezvoltarii este un act de antisemitism. ”Refuzul președintelui este motivat de atisemitism…

