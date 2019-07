Dăncilă își recunoaște vina după alegeri: Este clar. Trebuie să fim foarte atenți ”Legat de votul de pe data de 26. Eu cred ca noi am greșit și trebuie sa ințelegem unde am greșit. Am greșit prin mesajul nostru. Poate mulți dintre cei care ne-au votat nu s-au mai indentificat cu mesajul nostru. Poate aveau alte așteptari de la noi. Pentru ca am vazut ca un milion de cetațeni care ne-au votat, nu au votat cu un alt partid, dar nu au mai mers la vot. Este clar ca mesajul nostru nu s-a pliat pe ceea ce iși doreau cetațenii și de aceea trebuie sa fim foarte atenți. Poate noi nu am comunicat bine pentru ca masuri guvernamentale au fost. Au fost creșteri de pensii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

