Viorica Dancila da semne ca vrea sa iși imbunatațeasca prestația de premier dupa ce a reinființat printr-o ordonanta de urgenta Cancelaria Primului Ministru, structura desfiintata in prima sedinta a Cabinetului condus de Sorin Grindeanu. Aceasta va avea atributii in comunicare si in politica externa si va cuprinde si un consiliu stiintific compus din 7 personalitati din mediul academic, stiintific si neguvernamental, una dintre ele chiar cu rang de ministru. Decizia a aparut miercuri seara in Monitorul Oficial.