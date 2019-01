Viorica Dancila nota 10 – De incurajare in exercitarea mandatului in fruntea Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima data de la aderare cand Romania preia președinția Consiliului UE. Ne mai vine randul peste 14 ani, daca va mai exista atunci Uniunea Europeana. Avem cu toții obligația sa susținem Guvernul in indeplinirea cu succes a acestui mandat, care inseamna o fereastra de oportunitate unica pentru Romania. Avem șansa de a ne crește favorabilitatea și a ne imbunatați percepția in ochii partenerilor europeni. Apreciez discursul premierului Dancila susținut, joi seara, la Ateneul Roman…