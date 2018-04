Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține ca este ”un pic uimita” de comunicatul Administrației Prezidențiale dat dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis. „Sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, ma surprinde, lucrurile nu au stat ca in comunicat. Nu vreau sa fiu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, cu ocazia marcarii pentru a 14-a oara a Zilei NATO in țara noastra, ca romanii au aceeasi incredere ca la inceput in garantia de securitate pe care o ofera apartenenta la Alianta Nord-Atlantica. „Marcam Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oara, cu aceeasi…

- Guvernul modifica Legea achizițiilor publice, prin Ordonanța de Urgența care va fi adoptata in ședința Executivului luna aceasta. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu. Social-democrații considera ca actuala legislatie este o piedica și vor sp adopte modelul german…

- Miscare de forta a presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a facut anuntul in ura cu cateva momente. Acesta a anuntat ca vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara. Chiar daca nu a spus-o, aceasta dezbatere poate insemna chiar si un referendum. Afirmatia a fost facuta in fata oamenilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila incompatibilitate a presedintelui…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a lipsit de la bilanțul Parchetului general, a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat ca se incearca subordonarea politica a magistraților. Facand referire la articolul din Constituție care spune ca activitatea procurorilor se face „sub autorititatea…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca il apreciaza pe ministrul Justitiei si ca raportul in baza caruia a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA este foarte bine argumentat. Ea a spus ca nu isi permite sa ii dea sfaturi presedintelui Klaus Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca pozitionarea de-o parte sau de alta, dupa decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi este gresita si anormala. "Trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei", a spus premierul la Romania TV. Citeste si: Premii FABULOASE la Loto, de Dragobete: Ce numere…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Adunarea generala a UNCJR, ca proiectul Codului finantelor publice locale urmeaza sa fie adoptat pana la sfarsitul anului, ea avansand posibilitatea ca suma de 750 de lei/locuitor, din formula de echilibrare, sa poata fi crescuta.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Premierul Viorica Dancila a fost invitata joi seara in emisiunea "Sinteza zilei" de la Antena 3, unde a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la România TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, le-a transmis &"minciuni&" comisarilor

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru români, este necesara "o colaborare" între presedintele României, Guvern si Parlament.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- E conflict fara precedent intre un serviciu și Guvern! Premierul Viorica Dancila și miniștrii cabinetului sau au anunțat ca renunța la serviciile SPP, ceea ce nu s-a mai intamplat in istoria unui guvern. Totul a plecat de la acuzațiile lui Liviu Dragnea, cel care a dezvaluit ca Paul Stanescu, vicepremier,…

- "Pentru noi lucrurile sunt simple. Congresul Partidului National Liberal a adoptat o motiune. In cadrul acelei motiuni noi am hotarat susținerea președintelui Iohannis pentru un al doilea mandat la președinție. Evident, in condițiile in care va candida si nu vad niciun motiv sa nu candideze. Nu stiu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Interviurile Libertatea LIVE ca partidul sau il va susține pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte, in ciuda diferențelor de opinie din ultima perioada. Șeful Partidului Național Liberal spune ca liderul de la Cotroceni este principalul lor…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii:Domnului…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza, prin vocea vicepreședintelui Stelian Ion, la susținerea publica exprimara de președintele Iohannis fața de modificarea Constituției, in sensul interzicerii accesului la funcții publice pentru persoanele condamnate penal, proiect inițiat de USR.„Am perceput…