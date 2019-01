Dăncilă-Iohannis, refuz miniștri: Pasul pe care trebuie să îl facem "Este o situatie dificla, este greu de explicat ca doua portofolii atat de importante nu au ministri (...) Romanii nu inteleg de ce doua nominalizari, care nu au nicuun fel de problema, nu sunt acceptate de presedinte, in conditiile in care nu sunt probleme de legalitate, cu atat mai putin inteleg colegii din Parlamentul European (...) Este greu de explicat de ce, pentru lupta interna, punem in pericol decizii si finalizarea unor proiecte importante. Eu cred ca aceasta impotrivire, sa fiu eleganta, a presedintelui, de a face cele doua nominalizari, are un impact european. Deciziile care se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

