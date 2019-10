Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai poate in aceste momente. Eu, cat am fost presedintele partidului, nu am mai putut sa-l suspend, cred ca merita aceasta suspendare sau, daca domnia sa era un om care era corect, isi dadea demisia a doua zi din momentul in care aceasta motiune a trecut, a aruncat tara in haos, a creat disolutie si a plecat din tara fara sa gaseasca o solutie. Cum putem sa credem ca acest presedinte este interesat…