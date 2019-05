Dăncilă-Iohannis, nou conflict. ”O să am o nouă discuție, o…

Președintele Klaus Iohannis nu da niciun raspuns cu privire la ambasadorul in Israel. Conform legii, el nu are un termen-limita in care sa accepte o propunere de ambasador venita dinspre MAE.

”Nu avem nici acum raspuns daca va fi numit ambasadorul Romaniei in Israel sau nu. O sa am o noua discuție cu dl președinte, o sa-l sun, o sa-l intreb inca o data de acest aspect al ambasadorului Romaniei in Israel.” a spus astazi premierul Viorica Dancila, potrivit Romania TV.

Pe de alta parte, Guvernul susține mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar președintele se opune vehement…