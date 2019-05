Dăncilă - Iohannis - Dragnea, mișcarea zilei. Summit Sibiu - miting PSD. Chirieac: Acesta e motivul! Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa ii invite la Summitul UE pe prim-ministrul Viorica Dancila, președintele PSD, Liviu Dragnea, dar și pe liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. In ziua Summitului, PSD a organizat miting la Iași, prim-ministrul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de lucru la Alba-Iulia și apoi se va deplasa la Cluj-Napoca, iar președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu se afla in București. Bogdan Chirieac nu este de acord cu decizia președintelui de a nu ii invita pe ceilalți lideri la Summit. ''De ce cred ca PSD a simțit nevoia sa organizeze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

