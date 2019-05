Dancila, invitatii declinate: nu era oportun sa am intalniri bilaterale in timpul Summitului

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele. Am avut mai multe solicitari de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, in care sa continuam dialogul inceput in diferite state membre…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, la Alba Iulia, ca a a avut solicitari de la omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru a avea, la Sibiu, reuniuni bilaterale, dar pe care le-a declinat, deoarece a considerat ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul Summitului…

- Premierul Viorica Dancila spune, intrebata daca merge totuși la summit-ul de la Sibiu, ca a avut solicitari de la omologi de-ai sai, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul summit-ului.Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, joi,…

- Rand pe rand, cei 27 de sefi de stat sau de guvern asteptati sa participe, chiar de Ziua Europei, la Summitul informal al Consiliului European, au ajuns sau urmeaza sa vina, in curand, la Sibiu. Cancelarul german, Angela Merkel, a ajuns, in urma cu scurta vreme, in orasul care gazduieste evenimentul…

- Protestatarul Cristian Dide și cațiva reprezentanți ai Asociatiei „Evolutie in Institutie” au incercat, joi, sa ajunga in Piața Mare din Sibiu, unde se desfașoara summit-ul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, insa au fost opriți de forțele de ordine, conform Mediafax.Reprezentantii…

- La cateva ore de cand s-a aflat ca ministrul de Externe a trimis la Cotroceni propunerea de rechemare a amabasadorului roman la Washington, fiind asteptata o hotarare a presedintelui Iohannis, seful statului a anuntat cand se va pronunta in aceasta chestiune. Aflat la Sibiu, in preziua Summitului informal…

- Cum nu a fost invitata la Summitul informal al Consiliului European, ce va avea loc joi la Sibiu, in ajunul evenimentului, Viorica Dancila a tinut sa ii sugereze sefului statului doua teme de discutie la apropiata reuniune. “Ii solicit domnului presedintelui Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu…

- In prima parte a zilei, sefa Guvernului a mers, alaturi de mai multi membri ai Cabinetului pe care il conduce, inclusiv ministrul Transporturilor, la un eveniment destinat industriei auto. Si a facut referire la infrastructura Romaniei. “Ne preocupa problema cea mai arzatoare pentru industria auto:…