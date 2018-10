Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, la deschiderea anului universitar, ca investitia in educatie este investitia in viitor iar Guvernul sustine prin facilitati fiscale investitiile in cercetare, dezvoltare si inovare. "Investitia in educatie este investitia in viitor. Obiectivul nostru este sa dezvoltam invatamantul superior modern ca o componenta integrata in spatiul european al invatamantului universitar. Strans legate de domeniul educatiei sunt cercetarea, dezvoltarea si inovarea, fara de care nu se poate asigura o crestere economica inteligenta si durabila, care sa faca fata actualelor…