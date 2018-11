Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a salutat vineri preluarea de catre grupul Liberty House a Combinatului Siderurgic din Galati si a exprimat deschiderea si sprijinul Guvernului pentru extinderea investitiilor acestuia in Romania. Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul şi vicepremierul…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…

- Premierul Viorica Dancila a avut marti, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, context in care oficialul roman a subliniat necesitatea unei coordonari stranse intre Romania si Comisia Europeana pe durata Presedintiei tarii…

- Premierul Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Premierul a discutata despre protestele din 10 august si reforma in domeniul justitiei in Romania. “Șeful Executivului a prezentat poziția…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca o posibila intalnire in cursul acestei zile intre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si premierul Viorica Dancila este importanta, in contexul in care aseara cei doi au ratat intalnirea de la Aeroportul Baneasa. „Este foarte…

- Premierul Viorica Dancila a adresat, cu ocazia Anului Nou Evreiesc, mesaje atat comunitatilor evreilor din Romania, cat si premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Viorica Dancila a transmis duminica ''cele mai sincere si cordiale urari…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat ca Guvernul a cerut convocarea de urgenta a sedintei CSAT pentru a putea adopta rectificarea bugetara. ”Rectificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, care ar fi trebuit sa fie adoptat in cadrul sedintei de astazi (joi - n.r.).…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat importanta deosebita pe care tara noastra o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentatii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Potrivit…