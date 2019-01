Stiri pe aceeasi tema

- "Noi trebuie sa avem un nivel de ambitie care sa ne permita la sfarsitul exercitiului sa zicem daca Romania are capacitatea si capabilitatea de a obtine lucruri in timpuri complicate (...) Am incredere in acelasi timp ca avem capacitatea de a avea valoare adaugata pentru consolidarea proiectului…

- "Am avut o discutie in cadrul Colegiului Comisarilor, chiar in aceasta zi, si am discutat despre prioritatile presedintiei, despre cooperarea cu Comisia Europeana, despre stadiul pregatirilor. Am abordat subiecte punctuale de pe agenda europeana, am discutat despre prioritatile noastre, despre viitorul…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa intrevederea de astazi, de la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker."Astazi am avut reuniunea cu colegiul comisarilor care se inscrie in cadrul intalnirilor premergatoare preluarii președinției. Am vorbit…

- Convorbiri intre premierii Romaniei si Croatiei Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a discutat, astazi, la Zagreb, cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic despre relatiile economice…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri dimineața, la Palatul Victoria, pe președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Oficialul european a declarat că, în opinia sa, a venit momentul să fie accelerată procedura de aderare a României la Spațiul Schengen.…

- Premierul Viorica Dancila va avea, miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, potrivit unui anunț al Executivului, conform Mediafax.Intalnirea are loc…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana, inclusiv contributia financiara elvetiana la Fondul de Coeziune al UE, precum si teme regionale. Vizita…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 29 octombrie 2018, o intrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, in contextul participarii oficialului european la Conferința la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetațenii…