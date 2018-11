Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru Migratie, Afaceri Interne si Cetatenie, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o la Bucuresti, context in care a reafirmat intentia Romaniei de a continua, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, eforturile privind o gestionare eficienta si cu rezultate pe termen lung a migratiei ilegale.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, intalnirea a prilejuit un schimb de opinii util cu privire la dialogul dintre Guvernul Romanei si Comisia Europeana, inainte…