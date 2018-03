Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Paul Brummell, pe agenda intalnirii figurand, printre alte subiecte, si protectia drepturilor cetatenilor romani din Anglia, se mentioneaza…

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in cadrul intalnirii, premierul si ambasadorul turc au reconfirmat angajamentul ambelor parti pentru consolidarea relatiei bilaterale, pe baza parteneriatului strategic, cu accent pe aprofundarea cooperarii economice si sectoriale, transmit reprezentantii…

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertas, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr o vizita de curtoazie. Potrivit Guvernului Romaniei, tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii. Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Ramiro Fernandez Bachiller, discutiile concentrandu-se asupra modalitatilor concrete de relansare a dialogului politic bilateral, dinamizare a cooperarii sectoriale, in perspectiva organizarii sedintei comune de Guvern,…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, cu care a discutat despre intentia de actualizare, in cursul acestui an, a foii de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre cele doua state.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit joi, 22 februarie a.c., pe Safdar Hayat, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, in vizita de prezentare. Cu aceasta ocazie, președintele Senatului l-a felicitat pentru numirea ca ambasador in Romania, și l-a asigurat de sprijinul…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Joi, 15 februarie a.c., Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit pe E.S. Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada a dorinței…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi seara, ca in intrevederea pe care a avut-o luni cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost "o abordare foarte scurta despre justitie", insa diplomatul american nu a facut niciun repros sau referire la modificarea legilor justitiei. Intrebata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat joi, in cadrul intrevederii cu ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Karim Saliba Kokaly, stadiul relatiilor bilaterale, dialogul politic "consecvent si dinamic" din ultimii ani reprezentand o dovada a dorintei comune de a extinde cooperarea…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Premierul Viorica Dancila a discutat luni, la sediul Guvernului, timp de aproximativ o ora cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Planurile noului Executiv și problema eliminarii vizelor pentru cetațenii romani care calatoresc peste Ocean s-au numarat printre temele abordate. Cei doi oficiali…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 8 februarie 2018, cu E.S. Fernando Teles Fazendeiro, ambasadorul Republicii Portugheze in Romania. Cu aceasta ocazie președintele Senatului l-a felicitat pe E.S. dl Fernando Teles Fazendeiro pentru numirea ca ambasador in…

- Ministerul roman de externe a reacționat oficial luni la incidentele de la Ambasada din Budapesta, condamnand provocarea Mișcarii „Celor 64 de comitate”, și a anunțat ca va avea o discuție cu ambasadorul Ungariei din București. Comunicatul MAE: Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Cuba in Romania, Roberto Cesar Hamilton Magana, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Cei doi oficiali au subliniat importanta asigurarii unei continuitati…

- "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei conducerii Partidului Popular European, prin vocea presedintelui Joseph Daul, de a lua pozitie fata de modificarile aduse legislatiei interne privitoare la Justitie. Invederam aceasta pozitie oficiala a PPE si parlamentarilor…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…