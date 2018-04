Stiri pe aceeasi tema

- 14 ani de cand Romania a aderat la NATO Cei 14 ani care au trecut de când România a aderat la NATO, cea mai puternica alianta militara din lume, au fost marcati duminica în toate garnizoanele din tara si din teatrele de operatii. Totodata, presedintele tarii, liderul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, vineri, la reuniunea sefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, context in care a exprimat increderea ca rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obtinute in anul 2017, ca urmare a actiunii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor, premierul roman a exprimat satisfactia pentru nivelul…

- Reforma fiscala, legea salarizarii unitare si promovarea unei noi legi a pensiilor vor oferi sustenabilitate sistemului de pensii pe o perioada lunga de timp, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, la o intrevedere avuta cu o delegatie a Fondului Monetar International (FMI). Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Paul Brummell, pe agenda intalnirii figurand, printre alte subiecte, si protectia drepturilor cetatenilor romani din Anglia, se mentioneaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertas, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr o vizita de curtoazie. Potrivit Guvernului Romaniei, tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Ramiro Fernandez Bachiller, discutiile concentrandu-se asupra modalitatilor concrete de relansare a dialogului politic bilateral, dinamizare a cooperarii sectoriale, in perspectiva organizarii sedintei comune de Guvern,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner Gruba i , ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr o vizita de curtoazie.Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania si Olanda. Cu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate "aspecte referitoare la ridicarea MCV". Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a discutiilor…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, in cursul acestui an, Foaia de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre Romania si Franta. Potrivit unui…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament, cu presedintii celor doua Camere…

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT: 'PSD pregateste o LOVITURA DE STAT...'…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES. Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- OUG de mentinere a veniturilor in cazul mai multor categorii de angajati Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat în sedinta din aceasta dupa-amiaza masuri pentru mentinerea venitului lunar…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Dupa ce Juncker și Timmermans - acești Stan și Bran ai Comisiei Europene - au transmis in scris ingrijorarile lor la București, Dragnea și Tariceanu - acești Pacala și Tandala ai guvernarii - au raspuns obiectand ca autorii mesajului nu știu prea bine despre ce se vorbea in propoziție. Replica a fost…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat”. „Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Viitorul premier PSD Viorica Dancila va intrerupe tradiția predecesorilor sai social-democrați de la Palatul Victoria, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care cereau avize de la serviciile secrete inaintea numirii unor membri ai Guvernului, așa cum EVZ a dezvaluit in exclusivitate.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…