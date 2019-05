Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o vizita in Hunedoara, Viorica Dancila a trecut printr-un moment mai puțin placut. Intr-un moment in care camerele de luat vederi erau in apropierea premierului, o femeie s-a apropiat de acesta și l-a intrebat de ce nu demisioneaza, in contextul unor legi aprobate in ultima perioada."Aceste…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a luat act de decizia acesteia de a trimite presedintelui Iohannis solicitarea de revocare din functie. Acesta a declarat ca premierul nu ii poate cere demisia, pentru ca nu e corect din punct de vedere…

- Fosta prezentatoare TV Andreea Raicu a declarat ca este „o feminista cu niste limite“, context in care a fost intrebata daca este mandra ca Romania are in functia de premier o femeie, pe Viorica Dancila.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a tinut sa precizeze clar, luni, la Parlament, cu cateva ore inainte de intalnirea cu reprezentantii din sistemul judiciar, ca Guvernul nu va renunta la OUG 7/2019, dar ca va da dovada de flexibilitate. Ea a aratat ca un ele prevederi ale ordonantei care modifica legile…

- 2019 este „anul investitiilor”! Intarziate... Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a dat votul final, astazi, pe legile bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019. S-au inregistrat 275 voturi „pentru”, 122 voturi „impotriva” si 2 abtineri. Inainte sa fie pronuntat…

- Vineri, 15 februarie, dupa ce a fost intrebata daca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa intoarca bugetul in Parlament, Viorica Dancila, premierul Romaniei, a oferit urmatorul raspuns: „Credeți-ma, nu știu ce va face domnul președinte. Sunt 70 și ceva de zile in care nu avem doi miniștri.…

- A mai trecut o zi de negocieri indelungate si Romania tot nu are proiect definitiv de buget pentru 2019, desi suntem deja in februarie. La discutiile de marti din biroul de la Parlament al lui Liviu Dragnea a lipsit fix Viorica Dancila, premierul al carui Guvern trebuie sa adopte bugetul si…

- "Avem trei domenii prioritare in care vrem sa facem pasi importanti: sanatatea, educatia si investitiile publice. Bugetul nostru va reflecta aceste prioritati si vom incerca pe cele trei domenii sa aducem cat mai multe elemente pozitive", a spus Dancila, duminica, dupa sedinta Comitetului Executiv…