- Dancila a fost intrebata dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia daca a avut discutii in ultima perioada cu Victor Ponta. "As vrea sa nu mai discut despre Victor Ponta, nu este o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Nu am discutat cu Victor Ponta, nu am de gand sa discut cu Victor Ponta,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Școla de vara a organizației de femei a social-democraților de la Mamaia, ca a oferit ALDE posibilitatea unor liste comune la alegerile parlamentare, insa partidul lui Tariceanu a respins oferta. Viorica Dancila a acuzat ALDE ca a recurs la șantaj in…

- Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca a avut intalniri in cadrul coalitiei in urma carora s-a decis continuarea guvernarii PSD-ALDE și ne-cooptarea Pro Romania la guvernare. ″În cadrul Comitetului Executiv de astăzi am abordat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni, luni, cu liderii Pro Romania si ALDE, respectiv Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale.

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD va merge cu un candidat propriu la prezidențiale, dar se va negocia cu ALDE și Pro Romania pentru susținere.”Am discutat despre Congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Acest Congres va avea loc pe data de 3 august.…