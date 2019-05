Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a oferit un raspuns extrem de dur cu privire la colaborarea cu apropiata lui Dragnea, Anca Alexandrescu. "Exclus", a spus șefa PSD legat de pastrarea acesteia în echipa.

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat marti noaptea la finalul sedintei CEx a partidului ca maine urmeaza sa o dea afara din partid pe Anca Alexandrescu, dupa ce la inceputul lunii a inlaturat-o si din Guvern.

- Viorica Dancila trece oficial la eliminarea apropiatilor lui Liviu Dragnea din Guvern. Prima vizata este Anca Alexandrescu, consilierul onorific pe probleme de comunicare.Intrebata in conferinta de presa de dupa sedinta CEx daca va mai colabora cu Anca Alexandrescu, Viorica Dancila a raspuns:…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a anuntat ca la începutul saptamânii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai multi lideri europeni, între care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, scrie Agerpres.…

- "Nu, nu este o rezerva legata de o candidatura. Nu știu care este opinia domniei sale. Nu am avut o discuție, nu știu care este opinia domnului Dragnea vizavi de a candida și atunci era normal sa am o poziție publica rezervata pana la o discuție cu domnia sa in acest sens. Eu cred ca domnul Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu exista o apropiere intre aceasta și președintele Klaus Iohannis și ca este „exclus” sa procedeze ca foștii premieri PSD Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.Intrebata cum raspunde speculațiilor ca ar putea urma calea lui Grindeanu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…