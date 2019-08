Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat, marti, un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, documentul fiind supus dezbaterii publice pana pe 1 septembrie. Potrivit proiectului, "in timpul campaniei electorale, programele politice…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei, conform agerpres.ro. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- Mesajul sau i-a vizat atat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pe doamna Viorica Dancila – candidatul PSD, pe Dan Barna – candidat din partea USR, cat și pe ceilalți candidați, care vor fi prezenți in cursa electorala, invitandu-i sa i se alature și sa semneze acest Legamant al candidaților.…

- Gabriela Firea considera ca o soluție pentru candidatura la prezidențiale este crearea unei alianțe electorale între PSD-ALDE și Pro România și sa fie desemnat pentru cursa cel mai bine plasat candidat, însa pâna în prezent nici nu a fost discutata aceasta opțiune, relateaza…

- Rezultatul bun de la alegerile europarlamentare pare sa-i fi invrajbit pe cei de la USR. Dupa o serie de discuții in plan intern privind etica promovarii electorale, acum bubuie un nou scandal, in USR Giurgiu.Citește și: Stelian Tanase profețește DEZASTRUL pentru PSD-ul condus de Viorica Dancila:…

- Viorica Dancila: E momentul ca presedintele Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala Viorica Dancila a scris, pe Facebook, ca e momentul ca presedintele Klaus Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala. Premierul ii propune sefului statului, cu privire la pactul intre partide, un set…

- Tinerii din filiala Caras-Severin a Aliantei 2020 USR PLUS sustin ca aceasta campanie electorala a fost una interesanta, insa una "a contrastelor", potrivit agerpres.ro."De o parte, am avut summitul informal de la Sibiu, unde Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel, iar pe de alta…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PLUS, sustine ca televiziunea publica a derapat in bratele lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a aparut in doua emisiuni consecutive Viata Satului, in plina campanie electorala. "Liviu Dragnea, in calitate de presedinte PSD, a folosit astazi pentru…