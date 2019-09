Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, incurajandu-i pe romanii din strainatate sa revina acasa sau sa isi deschida afaceri in tara. "Pledez pentru incredere intr-un viitor pe care sa il construim impreuna, la care sa participe romanii de…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, context in care a fost semnat un Memorandum de de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil. „Memorandumul este rezultatul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala pe aceasta tema. "Este absolut incalificabil modul in care candidatul Iohannis se foloseste de tribuna oficiala a Administratiei Prezidentiale pentru a-si lansa mesajele de campanie. Miercurea trecuta…

- 'Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a prezentat astazi cifra romanilor aflati peste hotare. Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca strategia in relatia cu diaspora si vecinatatea imediata. Statul…

- ”Un raport care ar trebui sa alerteze CSAT si Parlamentul Romaniei. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a prezentat astazi cifra romanilor aflati peste hotare. Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca…