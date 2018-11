Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit vineri pe ministrul canadian al Apararii, Harjit Singh Sajjan, in cadrul intrevederii subliniind importanta unei colaborari bilaterale cat mai stranse, cooperarea din domeniul apararii reprezentand un model in acest sens. "Premierul Viorica Dancila…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 9 noiembrie, o intrevedere cu ministrul canadian al apararii, Harjit Singh Sajjan, in marja vizitei oficiale desfasurate in Romania.La intrevedere a participat si ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Premierul Viorica Dancila a apreciat modul…

- Intalnirea ministrului apararii nationale cu omologul canadian Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a întâlnit, vineri, 9 noiembrie, cu ministrul apararii din Canada, Harjit Singh Sajjan, aflat în vizita oficiala în România. Cei doi oficiali au vizitat…

- Ministrii roman si canadian ai apararii, Mihai Fifor si Harjit Singh Sajjan, efectueaza o vizita in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, prilej cu care s au intalnit cu militarii din cadrul detasamentului canadian dislocat in Romania pentru executarea misiunilor de Politie Aeriana Intarita, precum si…

- Ministrii roman si canadian ai Apararii, Mihai Fifor si Harjit Singh Sajjan, efectueaza vineri o vizita in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, prilej cu care se vor intalni cu militarii din cadrul detasamentului canadian dislocat in Romania pentru executarea misiunilor de Politie Aeriana Intarita,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit la Pentagon, miercuri 26 septembrie, cu secretarul apararii al SUA, James Mattis. Aceasta vizita oficiala a avut ca obiectiv continuarea dialogului excelent al ministrului roman cu omologul sau american, demarat in urma cu un an de zile, cu prilejul…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca o posibila intalnire in cursul acestei zile intre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si premierul Viorica Dancila este importanta, in contexul in care aseara cei doi au ratat intalnirea de la Aeroportul Baneasa. „Este foarte…

- Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni dimineata de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu (sud-est) '' in raspuns la prezenta a sase bombardiere tip Sukhoi Su-24 Fencer care se aflau in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre", se arata in comunicat. Bombardierele rusesti…