- Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Romania, adoptata Parlamentul a adoptat astazi o declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu România, înfaptuita la 27 martie 1918. Documentul a fost votat de toti participantii la sedinta din plenul reunit, cu exceptia parlamentarilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, si cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul careia a reiterat ca "substanta Parteneriatului strategic o reprezinta aprofundarea legaturilor…

- Desi majoritatea oficialilor romani prezenti la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, au afirmat deschis despre necesitatea unirii celor doua maluri ale Prutului, speakerul de la Chisinau, Andrian Candu, a fost…

- In contextul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, președintele Klaus Iohannis a subliniat intr-un mesaj ca „in prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova”. „Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Participanții la Summitul de securitate, care va avea loc mâine, vin la Chișinau. În aceasta dimineața, președintele Parlamentului, Andrian Candu a întâmpinat delegația georgiana în frunte cu speakerul Irakli Kobakhidze. Astazi, la ora 15:00 cei doi vor avea o întrevedere…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Acesta este programat sa inceapa la ora 20,30. Prim-ministrul roman a efectuat marti o vizita la Chisinau, unde a avut intalniri cu premierul Pavel Filip si cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu. revenim cu detalii [citeste si]

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- In cadrul discutiilor purtate cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, in marja Conferintei de securitate de la Munchen (saptamana trecuta), seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a formulat doua cereri ca un prim pas pentru imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari: revenirea…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Premierul Viorica Dancila a reiterat, marti, la intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului european. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- Președintele Republicii Moldova nu va mai putea iniția referendum republican prin emiterea unui decret. Modificarea Codului Electoral în acest sens este prevazuta într-un proiect de lege supus consultarilor publice. Astfel, doar Parlamentul va avea dreptul de a iniția orice tip de referendum.…

- Prima intalnire in formatul „1+1” intre reprezentanții politici din partea Republicii Moldova și Transnistriei, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev, a avut loc la Chișinau pe 15 februarie.

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Calitatea manualelor școlare, editate de Maia Sandu, a fost subiect de discuții la ședința comuna a Guvernului și Parlamentului. Președintele Legislativului, Andrian Candu, a atras atenția ca multe subiecte din carțile destinate copiilor din clasa a 2-a sunt greu de înțeles chiar și pentru…

- Guvernul iși alunga proprii cetațeni? Consecințele atragerii muncitorilor straini / Se fac auzite tot mai multe critici dure la adresa inițiativei Guvernului privind simplificarea procedurilor de angajare în câmpul muncii a strainilor. Expertul în economie Gheorghe Costandachi se…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat, miercuri, declaratiile simbolice semnate de cateva localitati din Republica Moldova privind unirea cu Romania, afirmand ca acestea au un caracter antistatal, antipopular si neconstitutional, relateaza Unimedia.info. Declaratiile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni seara, la prima intalnire a noului Guvern, ca va fi "foarte exigenta" in ceea ce priveste indeplinirea programului de guvernare. "Am facut predarea-primirea cu domnul ministru Mihai Fifor si vreau sa il felicit pentru asigurarea interimatului. Aceasta…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire…

- Initiativa inaintata de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, privind contractarea unei companii juridice internationale pentru a estima prejudiciile financiare aduse Republicii Moldova de aflarea pe teritoriul ei a armatei ruse constituie o retorica electorala, dar are si o componenta practica.…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu a declarat luni, 22 ianuarie, ca ideea presedintelui Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, de angaja o companie internationala de avocatura pentru a estima prejudiciul adus Moldovei de „ocupatia rusa” in Transnistria este una buna.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie.Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis Agerpres,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, sa ii suspende presedintelui Igor Dodon atributiile de numire a noilor ministri, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat. Curtea a constatat ca „presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md.Citește și: DOLIU in lumea…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit marți, 2 ianuarie 2018, ca președintele Igor Dodon și-a incalcat atribuțiunile constituționale și juramantul de credința. Astfel, Curtea a stabilit ca Dodon sa fie suspendat temporar din funcție, atribuțiunile urmand sa fie preluate temporar…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Cateva sute de oameni au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova, in dreptul localitatii Falciu din judetul Vaslui.“Romania n-a avut granița la Prut!”, “Unire”, “Unitate naționala”, “Jos hotarul de la Prut!”, “Traiasca, traiasca, traiasca…

- Dodon considera ca acestia sunt lipsiti de profesionalism si au dat dovada de oportunism. Pe lista propunerilor se afla fosti ministri, precum Iurie Leanca sau Andrei Galbur. Potrivit Constitutiei, presedintele Republicii Moldova are voie sa respinga o singura data candidaturile propuse…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…