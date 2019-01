Premierul Viorica Dancila susține ca cele doua propuneri pentru funcțiile de ministru – Lia-Olguța Vasilescu și Mircea-Gheorghe Draghici – indeplinesc condițiile de legalitate prevazute de art. 2 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile și completarile ulterioare. De asemenea, susține șefa Executivului, persoanele propuse nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificarile…