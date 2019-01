Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține ca in aceasta perioada se discuta, la nivel guvernamental, doar despre OUG pentru repararea efectelor protocoalelor secrete. Ea transmite un mesaj care pare a fi pentru urechile baronilor PSD și arata ca nu se discuta despre mult așteptata OUG pentru amnistie.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, intr-o emisiune TV difuzata sambata, ca oficialii Comisiei Europene au fost dezinformati, ca informatiile care se trimit la Bruxelles nu sunt conforme cu realitatea, ministrul Justiei vorbind despre o OUG pentru contestatia in anulare, nu despre amnistie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți seara, la Antena 3, ca refuzul președintelui Klaus Iohannis de numire a miniștrilor propuși la Dezvoltare și Transporturi are efecte care trec dincolo de granițele Romaniei pentru ca pe perioada exercitarii președinției Consiliului UE se vor lua decizii,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, ca mai multi dintre ambasadori au intrebat-o despre amnistie si gratiere si ca multe dintre aceste intrebar erau dezinformari, ea precizand ca a spus ca nu area inca un proiect. Dancila a adaugat ca nu a discutat inca cu ministrul Justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata la Antena 3, ca in cazul in care nu vor fi finalizati 100 de kilometri de autostrada pana la incheierea acestui an, atunci seful CNAIR va fi demis. „Am vazut ca infrastructura e principala preocupare a multora si este firesca. Dupa 30 de ani este normal…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Am…

- „Nu avem asa ceva pe ordinea de zi, nu am asa ceva pe masa guvernului (ordonanța de urgența de amnistie și grațiere - n.r.). In calitate de prim-ministru nu am un act normativ care sa prevada asa ceva. Nu am avut o discutie, deci nu pot sa va spun. Eu nu stiu daca se impune o discutie", a declarat Viorica…

- Premierul Viorica Dancila incepe, marti, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles. Discutiile de la Comisia Europeana au loc in contextul preluarii de catre Romania, incepand cu 1 ianuarie 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului…