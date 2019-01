„Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani. Motivele o sa le citiți cand o sa vedeți scrisorile”, a declarat președintele Iohannis. Intrebat care sunt motivele care au stat la baza refuzurilor, Klaus Iohannis a declarat ca vizeaza „condițiile de legalitate". Intrebat, de asemenea, cum vede rezolvarea acestui blocaj, șeful statului a raspuns: „Rezolvarea este foarte simpla. Nu are decat partea guvernamentala sa citeasca cu atenție legislația invocata de mine, iar PSD nu are decat sa vina cu propuneri care ma conving ca ministerele sunt bine conduse”.