Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca, in urma evaluarii activitatii Ministerului Justitiei, a considerat ca Tudorel Toader trebuie sa ramana in Executiv.



"In urma evaluarii am considerat ca domnul Tudorel Toader trebuie sa ramana in Executiv. S-a facut o evaluare a activitatii. Evaluarea este pozitiva. Eu nu cred ca trebuie sa schimbam o persoana, pentru ca ii place sau nu-i place cuiva. Pentru mine, asa cum am spus, importanta este activitatea fiecarui ministru si domnul Tudorel Toader, in urma evaluarii, are o activitate buna", a explicat Dancila, dupa sedinta Comitetului…