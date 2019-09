Dăncilă, în SUA: "România, pregătită să înceapă negocierile de aderare la OCDE" Intrevederea, care a avut loc cu ocazia vizitei de lucru a premierului Dancila in SUA, a prilejuit discutarea perspectivelor consolidarii relatiilor dintre Romania si OCDE, pe fondul stadiului avansat al candidaturii Romaniei la organizatie.



Potrivit sursei citate, premierul a apreciat sprijinul acordat pana acum de secretarul general candidaturii tarii noastre si a exprimat speranta pentru adoptarea cat mai rapida a unei decizii a Consiliului OCDE cu privire la extindere.



"Seful Executivului a aratat ca Romania continua sa fie ferm dedicata obiectivului de aderare la OCDE… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

