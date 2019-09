Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, prim ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut in data de 26 septembrie intrevederi cu Ronald Lauder, Presedintele World Jewish Committee, cu Arthur Schneier, Rabinul Sef al orasului New York, precum si cu Malcolm Hoenlein, vicepresedinte al Congresului…

- Viorica Dancila a avut intrevederi, in SUA, cu Ronald Lauder, președintele World Jewish Committee, Arthur Schneier, rabinul șef al New York-ului și cu Malcolm Hoenlein, vicepreședinte al Congresului American Evreiesc, in care le-a transmis ca Guvernul va continua combaterea antisemitismului.„In…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, s-a intalnit, marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite de la New York, cu subsecretarul general al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, discutiile fiind axate pe eficientizarea misiunilor derulate sub egida Organizatiei, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, s-a intalnit, marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite de la New York, cu subsecretarul general al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, discutiile fiind axate pe eficientizarea misiunilor derulate sub egida Organizatiei. Intrevederea a…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, aflat in Statele Unite ale Americii in cadrul delegatiei condusa de premierul Viorica Dancila, s a intalnit marti, 24 septembrie, la sediul ONU de la New York, cu subsecretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru operatii de mentinere a pacii, Jean…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca seful statului, Klaus Iohannis, nu are nevoie sa se consulte cu prim-ministrul Viorica Dancila in ce priveste liniile de politica externa, el aratand ca, potrivit Constitutiei, cel care conduce politica externa este presedintele Romaniei. Afirmatia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa aiba o discutie "aplicata" cu Guvernul si Parlamentul inainte de vizita in Statele Unite ale Americii si ca ar trebui sa...

- 'Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placutul prilej de a evoca relatia stransa si dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliati si parteneri ai sai. Dialogul Romania - SUA este conturat de liniile majore de actiune definite de Parteneriatul…