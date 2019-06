Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat ca in sondajele social-democratilor pentru alegerile prezidentiale va fi masurat si un candidat comun al coalitiei PSD-ALDE. "Candidatul la prezidentiale trebuie sa fie cel sau cea care are cele mai multe sanse. (...) Am vorbit cu colegii din Comitetul Executiv National, in sondajele noastre vom introduce toti colegii care si-au exprimat dorinta de a candida pentru alegerile prezidentiale, dar si un candidat comun al coalitiei PSD-ALDE pentru a vedea care este opinia electoratului, iar decizia o vom lua impreuna in forurile statutare",…