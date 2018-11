Stiri pe aceeasi tema

- In contextul vizitei oficiale efectuate in Sultanatul Oman, in perioada 3-5 noiembrie 2018, prim-ministrul roman, doamna Viorica Dancila, a vizitat și a semnat in carțile de onoare ale Muzeului Național al Sultanatului Oman, Marii Moschei a Sultanului Qaboos și Operei Regale din Muscat, monumente…

- Premierul Viorica Dancila incepe, sambata, o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, informeaza un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, vizita, desfasurata in perioada 3-8 noiembrie, urmareste "consolidarea,…

