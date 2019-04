Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Nicolicea e la al saptelea mandat de deputat, fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament. Nicolicea s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, faptul ca PSD nu e obligat sa anunte in programul de guvernare ce ordonante vrea sa dea pe domeniul Justitiei, chiar daca acestea sunt controversate.

- Reacție extrem de dura a președintelui Klaus Iohannis privind votarea bugetului in Parlament in forma in care a fost propus inițiat forma in care șeful statului l-a și contestat la CCR:"Exemplul OUG 114 ne arata ca guvernarea PSD este toxica pentru populația Romaniei, populație care zi de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut, luni, ca nu stie despre o evaluare a activitatii ministrilor, desi premierul anuntase acest lucru, imediat dupa ce liderii partidului au terminat discutiile in Biroul Permanent National, la Parlament. Liviu Dragnea a spus ca s-a discutat ca toate punctele realizate…

- Inca din timpul negocierilor purtate cu Ministerul Finanțelor pe tema bugetului de stat 2019, primarii de orașe și-au exprimat nemulțumirea fața de sumele alocate colectivitaților locale pe care le reprezinta și indignarea ca au fost pacaliți de Guvern, prin promisiuni care au ținut trei zile, bugetul…

- PSD se reuneste, astazi, la Palatul Parlamentului, in prima sedinta a Comitetul Executiv din acest an. Este prima aparitie publica a lui Liviu Dragnea in 2019. Liderul PSD va prezenta proiectul de buget, dar si strategia pentru a bloca valul de plecari spre partidul lui Victor Ponta. Sedinta a inceput…

