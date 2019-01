Clujenii ii pot scrie lui Emil Boc despre ce ii enerveaza in oras

Primarul Emil Boc a lansat, marti, o adresa de mail la care locuitorii orasului Cluj-Napoca ii pot semnala lucruri marunte care ii enerveaza in oras si care vor fi solutionate in urma interventiei rapide a edilului, in prima zi primind cateva zeci de mesaje. Emil Boc a… [citeste mai departe]