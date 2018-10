Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata se dezbate in Parlamentul European situatia Romaniei. Dezbaterea din plenul Parlamentului European dureaza o ora, iar premierul roman are cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia Guvernului de la Bucuresti. TVR1 transmite in direct dezbaterea.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile de justitie din Romania. "Nu am vazut nimic despre protocoalele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca justitia trebuie sa fie corecta pentru cetateni. ‘Pentru cine vrem sa construim un sistem viabil de justitie in Romania? (…) Trebuie sa facem o justitie corecta pentru cetateni (…) Justitia trebuie sa fie garantia…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marti seara, ca premierul Viorica Dancila va reusi „in cele cinci minute sa transmita exact mesajele care se vor baza pe adevar”. Ea a mai spus ca nu s-a pus problema activarii art. 7 din Tratat in privinta Romaniei.„Eu cred ca doamna…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Viorica Dancila a avut miercuri o intalnire cu grupul socialistilor din Parlamentul European. Dupa ce i s-au facut mai multe reprosuri pe tema justitiei si a statului de drept, Viorica Dancila le-a spus celor din familia politica din care face parte si PSD ca Romania nu este cea mai corupta tara.…

- Parlamentul European va organiza pe 3 octombrie o dezbatere in care se va discuta despre violențele de la protestul din 10 august din Piața Victoriei din București. Cu aceasta ocazie, Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai și Renate Weber, au conceput și trimis o scrisoare președintelui Parlamentului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele...