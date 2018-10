Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata se dezbate in Parlamentul European situatia Romaniei. Dezbaterea din plenul Parlamentului European dureaza o ora, iar premierul roman are cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia Guvernului de la Bucuresti. TVR1 transmite in direct dezbaterea.

- Programul premierului Viorica Dancila de miercuri, 3 octombrie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (ora 8,30 - Parlamentul European, Strasbourg) - Interventie sustinuta in plenul Parlamentului European,…

- "Doua evenimente importante tin capul de afis in aceasta saptamana in Parlamentul European. Luni, Comisia LIBE a Parlamentului European va avea o sedinta extraordinara pentru a avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania,…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, la Bruxelles, o intrevedere cu Guy Verhofstadt, presedintele Grupului ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa) din Parlamentul European, context in care premierul roman a reiterat angajamentul Guvernului pentru respectarea valorilor europene si…