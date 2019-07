Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri seara, referitor la violențele de pe 10 august 2018, din Piața Victoriei, ca in momentul in care unii protestatari au incercat sa intre in cladirea guvernului, asta seamana cu o lovitura de stat.

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca desemnarea candidatului partidului pentru alegerile prezidentiale reprezinta ”momentul final de adevaruri, cautari, suparari, promisiuni si dispute”, iar de maine social-democratii trebuie sa fie ”toti pentru unu si unul pentru toti”.”Azi…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, cu fostul președinte al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din PE, Gianni Pittella. Premierul a spus pe Facebook ca este momentul ca PSD și forțele progresiste europene sa dea dovada de unitate pentru a…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a transmis, luni, Primului-ministru Viorica Dancila o scrisoare deschisa in care solicita intervenția Guvernului Romaniei pentru soluționarea situației privind indepartarea monumentului ecvestru al Domnitorului Mihai Viteazul din Piața Unirii din Oradea. Scrisoare…