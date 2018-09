Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii ALDE, Norica Nicolai și Renate Weber, au trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care ofera detalii despre interferența și efectele protocoalelor secrete asupra justiției din Romania, informeaza…

- Dupa cum stiti, in dimineata zilei de 3 octombrie, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, prin decizia comuna a presedintilor grupurilor politice inclusiv socialistii + ALDE), urmeaza sa aiba loc o audiere consacrata situatiei statului de drept din Romania, ocazie cu care Viorica Dancila a…

- Claudia Țapardel a explicat cum se duc luptele la Bruxelles pentru a caștiga teren politic in Romania și ce efect au criticile "exportate" in contextul aderarii la Schengen. "Trebuie sa mai stea la coada" "Mi se pare foarte grav ca liderul popularilor europeni a declarat marți, la dezbaterile…

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania

- "Aproximativ intr-o saptamana vom face audierea domnului ministru, bineinteles daca va dori sa participe. Poate sa trimita si un punct de vedere. Fiind perioada de concedii nu va fi cvorum, asa ca procedura noastra spune ca trebuie sa facem intai audieri, care vor avea loc cel mai probabil dupa 10…