- Surse politice susțin ca ALDE a luat deja decizia de a ieși de la guvernare saptamana viitoare. Motivul oficial al rupturii de PSD este cel invocat deja de liderii partidului in spațiul public: rectificarea bugetara. Viorica Dancila va mai avea insa o discuție, vineri, cu Calin Popescu Tariceanu și…

- Puterea de cumparare a romanilor a crescut in primii doi ani de guvernare cu cinci puncte procentuale, ajungand la 64% din media Uniunii Europene, peste cea din Bulgaria si Croatia, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "Voi puncta cateva rezultate economice pozitive, dupa ultimele date publicate…

- ”Am avut o discuție chiar in seara in care s-au anunțat rezultatele alegerilor. Impreuna cu mai mulți miniștri am mers la sediul din Baneasa pentru a aștepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo cand s-au dat primele exit-poll-uri, cand am vazut de fapt ca am obținut un rezultat slab la alegerile…

- Alina Gorghiu, senatoare PNL, a declarat, marți seara, la B1 TV, ca Opoziția ar mai avea nevoie de cateva zeci de voturi pentru ca moțiunea de cenzura, care cel mai probabil, va fi depusa, miercuri, la Parlament, sa treaca."Am mai avea nevoie de vreo 20 de voturi pentru a avea succes. Zilele…

- Viorica Dancila a reacționat in cazul incidentelor produse la cimitirul din Valea Uzului. Premierul cere respectarea simbolurilor Romaniei și a normelor de ordine precum și face un apel la responsabilitatea privind declarațiile politice pe aceasta tema. "Am urmarit cu mare atentie ceea ce s-a intamplat…

- MISTERIOS… Poza de “familie” incredibila la PSD, in timp ce Liviu Dragnea se pregatea sa intre la Rahova. Pentru a demonstra ca Partidul Social Democrat ramane unit si pe pozitii, in fata televiziunilor centrale a aparut premierul Viorica Dancila, care a spus ca preia, interimar, conducerea partidului.…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre modul in…