Declaratia comuna privind stabilirea unui parteneriat economic strategic intre Guvernele Romaniei si Emiratelor Arabe Unite a fost adoptata in cadrul vizitei de lucru efectuate de prim-ministrul Viorica Dancila in EAU, se arata intr-un comunicat al Executivului transmis, joi, AGERPRES. Conform sursei citate, cele doua parti, romana si emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans si mai activ de colaborare si coordonare la nivel guvernamental si au convenit ridicarea nivelului relatiei bilaterale la nivel de parteneriat economic strategic. In acest sens, sefii Executivelor de la Bucuresti…