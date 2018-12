Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au plecat urechea la criticile aduse primei editii a programului Start-Up Nation, au luat notite si au venit cu o serie de modificari, incluse in „Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea ordonanței de urgența…

- Dupa mai multe runde de consultari publice, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vine anul acesta cu o versiune imbunatatita a programului Start Up Nation, publicand Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Documentele…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului pentru a doua ediție a programului „START-UP NATION, in care se prezinta regulile pentru pregatirea,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Documentele pot fi gasite pe site-ul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din cadrul MMACA – www.aippimm.ro.…

- In cadrul programului Start-Up Nation, selectia proiectelor se va realiza pe baza de clasament (punctaj) si criterii de departajare transparente in conditii de punctaj egal, renuntandu-se la contractarea proiectelor pe baza principiului ”primul venit – primul servit”, informeaza, marti, Ministerul pentru…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, saptamana trecuta, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea Start-Up Nation, pentru demararea editiei din acest an. Noua varianta a programului va dezavantaja marile orase, printre care si Timisoara, si va favoriza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Spre deosebire de editia de anul trecut, in acest an antreprenorii…